Sololaroma.it - Da Hummels a Nelsson, la difesa della Roma cambierà volto: il punto su Banks e Marmol

Si avvinca a grandi passi la sfida del Via del Mare per la, contro un Lecce da battere per iniziare al meglio il tour de force che attende la squadra in questo finale di campionato. Una trasferta da non sottovalutare, tosta come lo sono state le ultime vinte di misura, con Ranieri che ha ritrovato tutto il gruppo in queste ore dopo gli impegni delle Nazionali (manca solo Paredes di ritorno dall’Argentina). L’11 titolare è già in cantiere, con scelte piuttosto obbligate dietro e sui lati, dato che Celik, Rensch e Abdulhamid sono ai box. L’unico ballottggio in piedi sembra essere quello tra.Logica vorrebbe rivedere titolare il tedesco, più utilizzato, più esperto e desideroso di riscattare il fatale errore commesso al San Mames di Bilbao, ma la realtà è piuttosto chiara: il classe ’88 è destinato a lasciare, con il club che gli avrebbe già comunicato la propria intenzione di non rinnovare il suo contratto ed il giocatore comunque contento di poter scegliere un’opzione che lo avvicini alla famiglia.