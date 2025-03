Formiche.net - Da Gladio a Sigonella, sintonie e dissapori tra Cossiga e Andreotti. Parla Mannino

Leggi su Formiche.net

I presupposti sono quelli di un’opera che ha il respiro della grande storia. Intrecci, non detti, sottintesi. Dietro le quinte della Repubblica, nello scambio epistolare fra due pilastri della politica nell’ultima stagione dei galantuomini. Si intitola “La crisi della Repubblica” (Edizioni di Storia e Letteratura) il primo volume che raccoglie il foltissimo rapporto epistolare fra l’ex capo dello Stato, Francesco, e l’ex primo ministro, Giulio. Il partito di provenienza, la Democrazia Cristiana, era il medesimo. Ma la foggia degli uomini, così come il carattere, sono piuttosto diversi. Per capire cosa si cela dietro le lettere di una storia all’ombra della quale ne nascono tante altre, occorre prima scavare a fondo nel rapporto tra i due. “Un amicizia che non mancava di contrasti, che tuttavia non sfociò in polemica aperta.