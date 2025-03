Ilgiorno.it - Da Foro Buonaparte alla Francia: "Selezionata per 18 linee bus". Atm prepara l’approdo a Parigi

Atm sembra destinata a fare il proprio ingresso tra i gestori del trasporto pubblico di. L’autorità responsabile dell’organizzazione della mobilità nella regione dell’Ile de France – proprio quella che ha il suo epicentro nella capitale – ha infatti diramato un comunicato con il quale annuncia i nomi delle aziende selezionate per la gestione dellemesse a gara nei mesi scorsi. E tra queste c’è proprio Atm. Nel dettaglio, l’autorità francese fa sapere che Atm è l’unico operatore selezionato per la gestione delleautobus di una parte del territorio della Petite Couronne (Piccola Corona), quella che coincide con la Croix du Sud (Croce del Sud), che copre principalmente il sud dell’Hauts-de-Seine e serve in particolare i Comuni di Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Issy-les-Moulineaux, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Meudon e Vanves.