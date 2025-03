Iodonna.it - Da Deva Cassel a Margaret Qualley, i figli dei vip di una bellezza stellare

A moltie di celebrità, attori o cantanti indiscutibilmente bellissimi, la lotteria della genetica ha portato ovviamente bene. Anzi. Benissimo. Se non il talento, a volte anche quello trasmesso via genetica, i tratti somatici non fanno infatti fatica a essere passati alle pupe e ai pupe. Specialmente se questi genitori sono entrambi tremendamente belli (come quelli di: Andie MacDowell – attrice e icona beauty – e Paul– ex modello). Ma siccome il passaggio dellaavviene anche se la fusione è oggettivamente asimmetrica: tipo per idi Keith Richards e Patti Hansen (modella), la faccenda deidelle celebrità belli come i genitori sa di lotteria truccata, di complotto beauty sulla conservazione di un privilegio. Cosa che a proposito della mitologia che riguarda Hollywood non è difficile ipotizzare.