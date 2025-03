Bergamonews.it - Da 550 anni senza il grande condottiero: le celebrazioni per Bartolomeo Colleoni

Prende ufficialmente il via il progetto “550°versario di“, un’iniziativa ideata dalla rete Terre Colleonesche per rendere omaggio a una delle figure più emblematiche del Rinascimento italiano.(1392/1395 – 1475),di straordinario talento, innovatore della tecnica militare emecenate, ha lasciato un’eredità artistica e culturale indelebile, soprattutto nelle Terre Colleonesche, il territorio che ha profondamente segnato con le sue opere e il suo spirito.Il progetto, che si svolgerà da marzo 2025 a marzo 2026, nasce con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di, valorizzare il patrimonio artistico e architettonico legato alla sua figura e promuovere un turismo culturale e sostenibile. Un fitto calendario di eventi si snoderà lungo tutto l’anno commemorativo, coinvolgendo numerosi comuni lombardi e creando un viaggio emozionante nella storia per cittadini e visitatori.