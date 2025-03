Bergamonews.it - Cybersecurity e protezione dei sistemi industriali: nuove priorità strategiche per le imprese manifatturiere

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. L’importanza della, anche nelle. Questo il focus principale dell’OT Cyber Resilience Night, l’evento esclusivo organizzato da Hwg Sababa, azienda italiana leader nel settore della, con il patrocinio di Tenable, Mediolanum Private Banking, Power Automation e Systec Automation. L’incontro ha offerto un’occasione unica per approfondire le sfide e le opportunità legate alla sicurezza OT, riunendo oltre 140 professionisti del settore industriale con l’obiettivo di favorire il confronto e la condivisione di strumenti, normative e strategie per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche. È Alessio Aceti, co-fondatore e Ceo di Hwg Sababa ad aprire con il meeting, presentando l’azienda e offrendo un breve excursus tra i vari problemi legati ad una scarsa attenzione per la sicurezza informatica delle aziende.