Ilgiorno.it - Cusano, in 6 vivono nel seminterrato

Aveva trasformato un magazzinoin un’abitazione, trovata dalla polizia locale in condizioni igienico-sanitarie precarie. Durante i controlli, gli agenti hanno verificato che nei locali vivessero almeno 6 persone, tutte di origine sudamericana e prive di un regolare permesso di soggiorno. Le indagini hanno portato all’identificazione di una donna peruviana, regolarmente residente in Italia, che è risultata essere l’intestataria del contratto di affitto del capannone della zona industriale di via Zucchi. Era lei che subaffittava i posti letto all’interno del magazzino e che intascava canoni di diverse centinaia di euro per ogni singola persona. Un giro d’affari consistente, che faceva leva sulle condizioni di necessità degli stranieri arrivati in Italia per lavorare e in cerca di una vita migliore.