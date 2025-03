Primacampania.it - Curvatura teatrale, il Liceo Imbriani di Pomigliano festeggia il decennale nel giorno mondiale del Teatro

D’ARCO, Napoli – Unche segna un traguardo significativo per la scuola e per l’intero territorio: ilClassico adell’Istituto Vittoriodid’Arco ha celebrato i suoi primi dieci anni di attività con una mattinata di incontri, riflessioni e performance, all’insegna del connubio tra cultura e formazione. Una iniziativa in unnon a caso, visto che oggi si celebra la giornatadel.Nunzia SchianoL’evento, ospitato nell’Auditorium “Vincenzo D’Onofrio” del, ha visto la partecipazione di esponenti del mondo scolastico, istituzionale e artistico. Ad aprire i lavori è stata la dirigente scolastica prof.ssa Maria Iervolino, che ha sottolineato il valore educativo delnella crescita degli studenti:«La– ha dichiarato – non è solo un progetto didattico, ma un percorso formativo che ha saputo incidere profondamente sulla crescita personale e culturale dei nostri studenti.