Cuori colorati pillole rosse e chicchi di caffè | Il codice segreto di Adolescence spiegato

Tutti vogliono capire cosa significano gli emoji che compaiono nella serie ““, ma anche quale funzione svolgono sui social, utilizzati soprattutto dai più giovani. Innanzitutto dobbiamo capire che usare gli emoji non significa necessariamente che ci si radicalizzi in un gruppo, ma può esserne un segnale., la serie tv Netflix del momentoOggi, l’emoji utilizzato nel nome o nel profilo di un social network indica appartenenza o segnalazione di far parte di una comunità, o anche un particolare interesse. Nella serie, a Jamie viene chiesto il significato degli emoji che compaiono nelle sue conversazioni. Ecco quindi il significato degli emoji presenti nella serie:La pillola rossa: è il simbolo più facile da decodificare. Rappresenta la teoria secondo cui le donne dominerebbero il mondo e la “Pillola Rossa”, riprendendo la metafora di Matrix, darebbe agli uomini la “verità” su un sistema in cui sarebbero sottomessi.