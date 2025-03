Internews24.com - Cruciani loda l’Inter: «È in competizione in tutti e tre i tornei, è il club più strutturato in Italia! Una società seria conferma Inzaghi anche se…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl noto speaker e giornalista Giuseppeha voluto dire la sua sule sulla possibilità della squadra didi competere sui frontiIntervenuto ai microfoni del podcast “Area Fritta“, il noto speaker radiofonico Giuseppeha parlato della stagione del, in corsa per campionato, Coppae Champions League, e del futuro di Simone. La testa va subito alla doppia sfida contro il Bayern Monaco per i quarti di finale di Champions League.PAROLE – «potrebbe essere eliminata dal Milan in semifinale, potrebbe uscire col Bayern o addirittura in finale eperdere lo scudetto perché il Napoli ha un calendario sicuramente più favorevole. Maè inine tre i, è stata altamente competitiva. E al contrario di altre, è la piùe strutturata d’: e in questo momento unase ne frega dei risultati finali e».