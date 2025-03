Lanazione.it - Crossodromo di Ponte alla Chiassa, Scapecchi: massima attenzione per il rispetto delle normative e per la tutela dei residenti, disponibilissimo a incontrare i cittadini

Arezzo, 27 marzo 2025 –diper ile per ladei. «Di illegittimo c'è solo l'autorizzazione del 1992 all'epoca del sindaco Vannucci e dell'assessore allo sport Caporali, oggi l'area è idonea all'attività sportiva “E' doveroso intervenire a seguitopolemiche sollevate dal PD in merito all'avviso pubblico per la riqualificazione e successiva gestione deldi, chiuso da oltre 4 anni a seguito di alcune vicende giudiziarie, non a carico del Comune, concluse con l'assoluzione dell'allora gestore dell'impianto sportivo. Mi preme sottolineare e ribadire quanto già ampiamente previsto nella documentazione tecnica: la ripresa dell'attività sportiva dovrà rispettare i limiti di rumore previsti dal piano di classificazione acustica comunale, eventualmente mediante la realizzazione di opere di mitigazione; sarà inoltre necessario realizzare un impianto di irrigazione efficace ed efficiente lungo tutto il percorso della pista per garantire l'abbattimentopolveri.