Crosetto | Processo di pace è lontano

14.00 "Smettetela di prevedere scenari bucolici" tenendo conto del fatto che ci sono Paesi,come le Repubbliche baltiche e la Polonia che agiscono "come se la guerra fosse alle porte, dovesse cominciare in due o tre anni".Così il ministro della Difesa è intervenuto in Aula "Il nostro interesse non è perseguire il riarmo, ma costruire la difesa. Per questo è necessario un'accelerazione degli investimenti"."Laè un investimento di forze"."Quando una delle 2 parti è armatissima laè difficile da mantenere.".