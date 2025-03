Ilfattoquotidiano.it - Crosetto: “Non ci sono scenari bucolici, Paesi baltici e Polonia agiscono come se la guerra fosse alle porte”

“Il ministro della Difesa non deve porsi la domanda di rispondere ogni giornoprovocazioni giornalistiche, ma deve chiedersi: se l’Italia domattina subisse un attacco di tre orequello ricevuto da Israele sarebbe in grado di difendersi? Se la risposta è no, deve agire”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guidoin audizionecommissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato sulle missioni internazionali. “Il suo compito è impedire che quelle bombe cadano sulle città, sugli ospedali, sull’Italia. Il tempo con cui deve rispondere, tre ore, sei ore, due giorni, un mese, è una risposta politica. Ma la necessità di rispondere a un attacco di quel tipo non è un fatto politico, ma quello che deve fare il ministro della Difesa, qualunque sia la coalizione che lo regge”.“Nessuno può pensare di costruire la sicurezza di un Paese prevedendo, anche se vorremmo prevederli.