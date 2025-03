Iltempo.it - Crosetto: "C'è chi si prepara alla guerra, dobbiamo sapere se l'Italia riuscirebbe a difendersi"

(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2025 Se domani l'ricevesse un attacco sarebbe in grado di? Questa è la domanda che bisogna porsi secondo il ministro della Difesa, Guido, e “se la risposa è no, allora bisogna agire”.lo ha detto oggi nelle sue comunicazioni alle commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera dei deputati e del Senato. “Il tempo in cui rispondere è una risposta politica, ma la necessità di rispondere a un attacco non è una risposta politica”, ha spiegato il ministro.ha fatto presente che altri Paesi “agiscono come se lafosse alle porte”, e che “bisogna prevedere anche scenari negativi”. “Nessuno può pensare di costruire la difesa di un Paese prevedendo scenari bucolici”, ha affermato. “La pace è un equilibrio” e l'obiettivo ideale è il disarmo, ma da tutte le parti: “Se una delle due parti è armatissima e si arma sempre di più, la pace è più difficile da mantenere ed è il dramma dei tempi in cui viviamo”, ha affermato il ministro.