Laverita.info - Crollo del Morandi, lo schiaffo alle vittime

Leggi su Laverita.info

L’ex ad di Autostrade, Castellucci, si presenta così in tribunale: «Mi sento responsabile ma non colpevole». Poi nega che furono tagliate le manutenzioni per dare più dividendi ai Benetton. Ma ci sono le intercettazioni.