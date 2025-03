Metropolitanmagazine.it - Crollano le azioni asiatiche, dopo che Trump ha aumentato i dazi sulle importazioni di auto

Mercoledì il presidente Donaldha dichiarato che avrebbe impostodel 25%importdi, una mossa che secondo la Casa Bianca stimolerebbe la produzione nazionale ma potrebbe anche mettere a dura prova le casemobilistiche che dipendono dalle catene di fornitura globali.“Questo continuerà a stimolare la crescita”, ha dettoai giornalisti. “Faremo pagare di fatto una tariffa del 25%”.I, che la Casa Bianca prevede, aumenteranno di 100 miliardi di dollari di entrate all’anno, potrebbero essere complicati poiché persino le casemobilistiche statunitensi si riforniscono di componenti da tutto il mondo. L’aumento delle tasse a partire da aprile significa che le casemobilistiche potrebbero dover affrontare costi più elevati e vendite inferiori, sebbenesostenga che iporteranno all’apertura di più fabbriche negli Stati Uniti e alla fine di quella che lui giudica una “ridicola” catena di fornitura in cui parti dimobili e veicoli finiti vengono prodotti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.