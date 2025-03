Ilfattoquotidiano.it - Crolla pure Zverev: eliminato da Miami. Sinner sempre più numero 1: il sorpasso diventa un miraggio

Alexandercede ad Arthur Fils, che lo batte in rimonta 2-1 e vola ai quarti di finale delOpen di tennis, il secondo Masters 1000 del 2025. Il francese18 del mondo si è imposto 3-6, 6-3, 6-4 in due ore di gioco contro il tedesco, secondo nel ranking Atp. Al prossimo turno Fils se la vedrà con il ceco Jakub Mensik. Per, invece, con questa battuta d’arresto (oltre alla figuraccia di Indian Wells) la possibilità di superaresi fapiù remota. Anzi, praticamente impossibile. Dopo il crollo fragoroso di Carlos Alcaraz, irriconoscibile in questo Double Sunshine, anche il tedesco si dimostra ad oggi troppo discontinuo per puntare alla vetta della classifica.Il2 del mondo aveva anche cominciato la sua partita con il piede giusto vincendo il primo set.