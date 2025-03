Juventusnews24.com - Cristiano Ronaldo, l’ex Juve raggiungere quel fuoriclasse per formare una coppia da sogno! Tutto dipenderà da un fattore: le ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24della, potrebbe lasciare l’Al Nassr e potrebbe!David Beckham potrebbe riuscire a realizzare una combinazione clamorosa:dle Manchester United potrebbe portare Lionel Messi eall’Inter Miami, con l’intento di rendere la Major League Soccer (MLS) «più grande che mai». Secondo Goal.com, con il contratto delche sta per concludersi con l’Al-Nassr in Arabia Saudita, ci sarebbe spazio per un ritorno di fiamma tra i due fenomeni. Se il portoghese decidesse di lasciare il club gialloblù, la tentazione di giocare al fianco di Messi a Miami potrebbe diventare intrigante e allettante. Leggi suntusnews24.com