Crescita record delle posizioni di lavoro | +19 milioni rispetto al 2019 trainano costruzioni e commercio

Quotidiano.net - Crescita record delle posizioni di lavoro: +1,9 milioni rispetto al 2019, trainano costruzioni e commercio

A dicembre 2024 si registra unadia dicembre, vale a dire alla vigilia della pandemia, di 1.958.871 unità, per quasi i tre quarti a tempo indeterminato (1.430.000 unità). Lo si legge nell'Osservatorio Inps sul mercato delappena pubblicato. L'aumentodiè stato trainato soprattutto dalle(371.383 il saldo positivo dei contratti sul), dal(292.366) e dal settore dell' alloggio e la ristorazione con 247.120 unità in più in cinque anni. In questi tre settori si concentra oltre il 46% dellacomplessiva.