Quotidiano.net - Crescita del mercato immobiliare nel 2024: compravendite e locazioni in aumento

Leggi su Quotidiano.net

Nelledi immobili residenziali sono cresciute dell'1,5%, del 5% le prime case e si è registrata un'accelerazione per le abitazioni meno energivore. La tendenza positiva deldovrebbe mantenersi nel 2025 grazie al calo dei tassi di interesse sui mutui. È quanto emerge dal Report Fiaip Monitora Italia dal Centro Studi Fiaip, su un campione di oltre 600 agenti immobiliari e professionisti del Real Estate, in collaborazione con Enea ed I-Com. Per i valori disi è registrato unmedio di un +3% (su 2023) con le grandi città a forte vocazione turistica, universitaria e lavorativa, che registrano rispettivamente a Torino (+3,1%), Roma (+4%), Napoli (+2,3%) e Milano (+1,6%). Per leabitative si registra un incremento medio di un +2% di numero di contratti, accompagnato da unamedia dei canoni di un +7% rispetto al 2023, il tutto trainato dallebrevi e transitorie.