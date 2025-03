Bergamonews.it - Cresce la soddisfazione dei passeggeri Atb: “Attenzione a sicurezza e accessibilità”

Bergamo. Continua anche nel 2024 il trend positivo sulla qualità attesa e percepita del servizio di Atb. Tra il 10 e il 23 dicembre 2024 è stata svolta la nuova indagine Customer Satisfaction, che indaga la qualità del servizio su gomma e funicolare attraverso un’attività (interviste telefoniche e di persona alle fermate) rivolta a oltre 1.100 utilizzatori del servizio di trasporto pubblico dell’area urbana di Bergamo.“I dati testimoniano l’apprezzamento dei nostri servizi da parte degli utenti – sottolinea Liliana Donato, direttore generale di Atb Servizi -. I miglioramenti emergono nelladei mezzi, nella qualità dell’, nella pulizia e nel confort degli autobus. Continueremo a lavorare per mantenere questi standard elevati, impegnandoci ogni giorno per rendere il trasporto pubblico di Bergamo più efficiente, sicuro e accessibile per tutti”.