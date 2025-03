Milanotoday.it - Cracco, il messaggio sarcastico a Ultima Generazione: "Tanta pubblicità gratuita"

Leggi su Milanotoday.it

Carlonon le manda a dire. Dopo quanto accaduto ieri nel suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II, oggetto per la terza volta nel giro di pochi giorni di un blitz di, uno degli chef più noti in Italia ha risposto con sarcasmo alla richiesta del gruppo. "Per chi.