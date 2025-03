.com - Cowboyland, la nuova stagione riparte dagli stuntmen

Al via sabato 29 marzo ladi, il parco divertimenti a tema western di Voghera (PV) per bambini e famiglie, prima e unica realtà italiana del suo genere e tra i pochi in Europa e nel mondo.Tutto pronto per la2025, checon una spettacolare novità a partire dal 19 aprile, ovvero il nuovo spettacolo “Crazy Wild West – Live Stunt Show”. Uno show unico nel suo genere, dove 12 stunt professionisti metteranno in scena un incredibile avventura ambientata nella cittadina di San Antonio, tra scazzottate, sparatorie e sorprese mozzafiato, il tutto per far rispettare la legge della città. In un’area dedicata di oltre 2000 MQ con una capienza di circa 500 persone, lo spettacolo vedrà la partecipazione di 25 persone tra comparse e addetti. La scenografia riproduce la tipica ambientazione western, che già è possibile ritrovare in molti degli spazi del parco