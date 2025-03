Ilgiorno.it - Così con lo sport i giovani crescono

Leggi su Ilgiorno.it

La sala conferenze dello Stadio "Giovanni Provasi" di Castellanza ha ospitato un incontro formativo di grande valore per il mondo del calciole. Circa 70 allenatori della Castellanzese e delle società appartenenti alla Galassia Neroverde, insieme all’intera dirigenza tecnica neroverde, hanno partecipato alla serata dedicata al tema "Il ruolo della comunicazione nell’allenamento deicalciatori: costruire fiducia, motivazione e crescita". Relatrice dell’evento è stata Deborah Maradini (nella foto), psicologa esperta in pedagogia e comunicazioneiva, che ha guidato i presenti in un percorso di approfondimento e riflessione sul ruolo cruciale della comunicazione nella formazione deiatleti. L’incontro ha ribadito come allenare non significhi solo insegnare tecnica o puntare al risultato, ma soprattutto accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita personale, in cui ogni parola, gesto e silenzio dell’adulto assume un valore educativo.