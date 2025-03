Cultweb.it - Cosa sono i sommergibili turistici, come funzionano e quanto sono sicuri?

Nelle scorse ore, il sommergibile turistico “Sindbad” è affondato al largo della costa di Hurghada, in Egitto. A bordo vi erano 45 turisti, in maggioranza russi, oltre ai membri dell’equipaggio. L’incidente ha causato la morte di almeno sei persone e il ferimento di altre nove, quattro delle quali in gravi condizioni. Le operazioni di soccorso hanno permesso di trarre in salvo 29 passeggeri, mentre le autorità stanno conducendo un’indagine per accertare le cause dell’affondamento. Ma?Iimbarcazioni progettate per permettere ai passeggeri di esplorare il mondo sottomarino senza necessità di attrezzature da immersione. Offrono un’esperienza unica di osservazione della fauna marina, delle barriere coralline e di eventuali relitti.