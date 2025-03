Chiccheinformatiche.com - Cosa significa “influencer”? Il significato del termine

Leggi su Chiccheinformatiche.com

La parolaè ormai diventata di uso quotidiano. Se ne parla nei media, se ne discute online, e viene usata spesso anche nei contesti più informali. Madavvero “”? E perché oggi questa figura ha un ruolo così centrale nella comunicazione digitale?: l’origine dele il suotoIlderiva dall’inglese to influence, che“influenzare”. Di base, unè una persona in grado di orientare le opinioni, i gusti o i comportamenti di un pubblico. Questa capacità di influenzare può derivare dalla propria competenza in un ambito specifico, dalla notorietà o dal rapporto diretto costruito con i propri follower.Nel contesto moderno, quando parliamo dici riferiamo solitamente a utenti molto seguiti sui social media – come Instagram, TikTok, YouTube o Facebook – che collaborano con brand e aziende per promuovere prodotti, servizi o idee.