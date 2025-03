Chiccheinformatiche.com - Cosa significa “Fandom tossiche”? Il significato

Nel mondo digitale, lerappresentano gruppi di appassionati che si riuniscono per celebrare una passione comune: una serie TV, un cantante, un film, un videogioco o persino un influencer. Tuttavia, quando l’entusiasmo si trasforma in ossessione e ostilità verso chi la pensa diversamente, nasce il fenomeno delle.Il lato oscuro della passione:sono leQuando parliamo dici riferiamo a quelle comunità di fan che, invece di creare spazi inclusivi e appassionati, finiscono per alimentare ostilità, intolleranza e comportamenti aggressivi. In queste community, ogni critica viene vista come un attacco personale, ogni voce fuori dal coro viene zittita, e il confronto si trasforma in scontro.Il problema nasce quando l’attaccamento emotivo a un personaggio, a una saga o a un artista diventa totalizzante.