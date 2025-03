Chiccheinformatiche.com - Cosa significa “cache del browser” e perché ogni tanto va svuotata

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Quante volte ti sarà capitato di visitare un sito web e notare che non si aggiorna correttamente, o che continua a mostrarti una versione vecchia anche se sai che qualè cambiato? Oppure, magari, stai cercando di risolvere un problema e qualcuno ti dice: “Hai provato a svuotare ladel?” Maesattamente?del: una memoria nascosta che accelera il webLadelè una sorta di “memoria temporanea” che il tuo(Chrome, Firefox, Safari, ecc.) utilizza per salvare localmente alcuni dati dei siti che visiti. Ad esempio, immagini, file CSS, script o addirittura intere pagine HTML vengono salvati nel tuo dispositivo per permettere un caricamento più veloce la volta successiva.In pratica, invece di scaricare tutto da zerovolta che accedi a una pagina, ilva a riprendere i dati dalla