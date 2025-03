Ilfoglio.it - Cosa sappiamo dei dazi al 25 per cento sulle automobili annunciati da Trump

Il presidente Donaldha annunciato l'intenzione di imporre uno del 25%e sui componenti importati, scommettendo sul fatto che i consumatori accetteranno prezzi più alti oggi in cambio della promessa di riportare in futuro posti di lavoro nel settore manifatturiero. Parlando dallo Studio Ovale, ieriha spiegato che questa misura mira a incentivare il ritorno dell’industriastica negli Stati Uniti, prevedendo una “crescita enorme” del settore e un significativo aumento del gettito fiscale per il Tesoro americano. “Di fatto applicheremo uno del 25%. Ma se producete la vostra auto negli Stati Uniti, non pagherete alcuno”, ha dichiarato ai giornalisti. Secondo la Casa Bianca, i veicoli che soddisfano i requisiti di esenzione previsti dall’accordo commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada saranno tassati solo sulla parte dei componenti non di origine statunitense.