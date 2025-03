Cosa fa senza Shaila… Grande Fratello Jessica e Mavi sgamano Lorenzo e corrono a dirlo in confessionale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nelle ultime ore, nella casa delSpolverato ha sorpreso tutti mettendosi a pulire la casa da cima a fondo, un comportamento che ha lasciato particolarmente perplesseMorlacchi e Mariavittoria. Quest’ultima è rimasta sbalordita dal suo comportamento e inha spiegato, secondo lei, sta succedendo al concorrente, primo finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Secondo, ora che non può più recitare insieme alla fidanzata Shaila Gatta,avrebbe iniziato a pulire la casa per cercare di guadagnarsi la simpatia del pubblico: “Il fatto che non può più fare l’attore perché Shaila è uscita e non ci stanno più clip da girare, adesso si è messo a lavare tutta casa. Si aprirà una ditta delle pulizie”. Leggi anche: “Fuori io e Helena.