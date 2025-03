Gqitalia.it - Cosa ci fa Tony Effe con un paio di ballerine ai piedi?

Cosa hanno in comune Tony Effe, Anne Hathaway e Dua Lipa? Se la prima risposta che vi viene in mente è «niente», ci dispiace, siete totalmente fuori strada. Il rapper romano, la protagonista di Il diavolo veste Prada e la cantante di Houdini condividono la passione per uno specifico modello di scarpe. Ma andiamo con ordine. Dopo le fatiche sanremesi dello scorso febbraio, Tony Effe ha deciso di prendersi un periodo di pausa prima di rimettersi al lavoro. Fatta la valigia, Tony Effe ha trascorso qualche giorno alle Maldive tra spiagge bianche, mare cristallino e barche. Beato lui. Ma questa non è un'agenzia di viaggi e, ovviamente, la nostra attenzione non poteva non cadere sui look che Tony Effe ha deciso di indossare sul bagnasciuga delle Maldive: un po' di Willy Chavarria, l'immancabile Balenciaga, Vans in edizione limitata e, soprattutto, un paio di ballerine di Alaïa che hanno immediatamente catturato la nostra attenzione.