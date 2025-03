Formiche.net - Cosa c’è dietro i salari stagnanti in Italia. Scrive Bonanni

Da anni il tema deiinanima il dibattito pubblico, senza che si intravedano soluzioni concrete. Ora anche l’Oil, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, certifica una realtà ormai evidente: dal 2008 a oggi ireali deglini sono diminuiti dell’8%. Altrove lo scenario è ben diverso. In Francia, nello stesso periodo, isono aumentati del 5%, in Germania, addirittura del 15%. Le difficoltàne sono profonde e strutturali, spesso mascherate da interventi estemporanei messi in campo da governi più interessati al consenso immediato che a risolvere i nodi di fondo. Ma le radici del problema sono chiare e ben conosciute.Il primo grande ostacolo è il nostro sistema fiscale, tra i più gravosi d’Europa. La somma di imposte dirette, indirette e tributi locali supera persino quella dei Paesi scandinavi, che però offrono ai loro cittadini un sistema di welfare di altissimo livello.