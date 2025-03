Panorama.it - Cosa aspettarsi dalla prima Juventus di Tudor

Igorinizia la sua avvenuta sulla panchina dellacon una sfida tutto sommato morbida. E’ vero che il Genoa di Patrick Vieira viaggia ormai a passo spedito verso l’aritmetica di una salvezza che è già raggiunta nei fatti, ma il poter debuttare davanti al pubblico amico dello Stadium contro un avversario non con l’acqua alla gola sono elementi positivi. Il calendario dei bianconeri si impennerà poi a partire dal primo week end di aprile, con la trasferta in casa della Roma, dunque questo avvio contro i liguri va considerato una sorta di rodaggio operoso con l’obiettivo (obbligo) di portare a casa i tre punti e cominciare la scalata verso quota 70 che significa, con altissima probabilità, prendersi l’ultimo pass utile per la prossima Champions League.Il tecnico croato parte con un vantaggio enorme rispetto all’ultimo Thiago Motta: spogliatoio e pubblico sono ben disposti nei suoi confronti, l’opera di motivazione di tutto l’ambiente non sarà complessa e, anzi, in molti hanno recapito la settimana dell’esonero del predecessore e la scelta dicome traghettatore alla stregua di una sorta di liberazione.