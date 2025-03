Corte Ue sanziona Italia per mancato trattamento acque reflue

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 27 mar. (askanews) – Laeuropea di giustizia ha condannato oggi lo Statono a pagare una multa forfettaria di 10 milioni di euro e una sanzione progressiva di 13.687.500 di euro ogni sei mesi, per ilrispetto in quattro comuni delle norme Ue sulobbligatorio delleurbane (direttiva Cee/91/271, del 1991). La sanzione pecuniaria semestrale dovrà essere pagata fino a che l’non si metterà in regola con la legislazione comunitaria, provvedendo a predisporre impianti di depurazione o altre misure idonee a evitare lo scarico dinon trattate dei quattro agglomerati urbani, che sono Courmayeur, in Valle d’Aosta, e poi Castellammare del Golfo, Cinisi e Terrasini, tutti in Sicilia. Un quinto comune inizialmente sotto accusa, Trappeto, sempre in Sicilia, è riuscito a completare gli impianti didellein tempo per l’udienza dellasu questo caso, il 13 novembre 2024, la sentenza ne ha tenuto conto.