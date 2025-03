Ilgiorno.it - Corso Garibaldi dopo il far west in strada, le testimonianze: “Quell’uomo era una maschera di sangue. I nostri bar sono un presidio”

“È arrivato qui, infilandosi tra i tavoli. Sanguinava e non parlava, né in italiano e né in cinese: era sotto choc. Alcuni dei miei ragazzi gli hanno dato subito della carta per tamponarsi le ferite. E abbiamo chiamato immediatamente i soccorsi». Luca Hu è il titolare del locale “Chinese Box“ di104, specializzato in cocktail e menu in stile bistrot, dove a mezzanotte tra martedì e mercoledì è andato a rifugiarsi S. Z., l’uomo cinese di 42 anni aggredito sotto casa in via Marsala e raggiunto da due proiettili di pistola al collo e alla nuca, che lo hanno ferito in maniera non grave. «I soccorsi – racconta Hu –arrivati in due minuti. I sanitari gli hanno subito estratto i frammenti che gli erano rimasti conficcati nella pelle. Lui era unadi, però non ha perso conoscenza».