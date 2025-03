Ilrestodelcarlino.it - Corsie preferenziali poco chiare, migliaia di multe

Vorrei tornare sull'argomento, già trattato dal Carlino, delle contravvenzioni elevate in questi ultimi mesi nella zona dell'Unipol Arena per la corsia preferenziale. Nei weekend 25-26 gennaio e 8-9 febbraio la mia famiglia era impegnata per l'organizzazione delle finali maschili e femminili di Coppa Italia di pallavolo. Morale, abbiamo già ricevuto 3e mio cognato 2 e credo che siamo in buona compagnia con tutti coloro che nella confusione totale hanno cercato di capire e raggiungere i parcheggi a loro dedicati. Considerato che nei precedenti articoli è stato scritto che sono state elevatediin pochissimi giorni penso davvero che qualcosa non abbia funzionato, non credo infatti chedi cittadini siano stati contemporaneamente tanto "sbadati". Tutti stiamo vivendo un periodo molto difficile causa il traffico abnorme causato dai cantieri che oggi stanno devastando Bologna e che tutti stiamo mettendo tanta pazienza per superare i disagi (vedi le terribili giornate del Cosmoprof!!!).