Corse a Pian delle Fornaci, 60 cavalli iscritti

il 29 marzo, sono state chiuse ieri le iscrizioni. Non è stato raggiunto il numero elevatissimo della prima uscita, furono 85 per dieci batterie. Ci si è fermati a quota sessanta, comunque un bellissimo risultato considerato che la stagione sta entrando nel vivo e che gli appuntamenti si moltiplicano. Nelle prossime ore sarà reso noto l’orario di inizio e quanteverranno disputate, probabile siano 7 o 8. Ad abbassare il canape penserà Andrea Calamassi. Fra le novità sabato anche la presenza di alcuni operai di Beko a cui l’Associazione proprietari e allenatori dida Piazza aveva promesso di indossare le pettorine con scritto ’299 motivi per resistere’ ad essa consegnate quando i componenti del direttivo erano stati a portare al presidio di viale Toselli prodotti alimentari in dono.