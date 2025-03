Justcalcio.com - Corriere dello Sport – come è nata l’idea e tutti i retroscena

2025-03-26 08:14:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS:ROMA – Paradossalmente il primo a indicare l’esempio virtuoso era stato Daniele De Rossi, quando ancora era ben saldo sul ponte tra presente e futuro: «Dobbiamo seguire il moAtalanta». Quella sera, a Bergamo, Gian Piero Gasperini aveva demolito la Roma, buttandola fuori dalla corsa Champions e assicurandosi contestualmente un pass per l’eldorado europeo. Raccontano che Dan Friedkin sia rimasto particolarmente impressionato. Ma è stato poche settimane dopo, durante la finale di Dublino, il momento che ha fatto scattare il piano imprenditoriale: se l’Atalanta spazza via anche il Bayer Leverkusen, che aveva appena eliminato la Roma e soprattutto non aveva mai perso una partita in tutta la stagione, significa che Gasperini è un professionista fuori dal comune.