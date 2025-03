Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Calciomercato, ufficializzate le date per la stagione 2025/26: c’è una novità

Leggi su Justcalcio.com

-03-26 19:56:00 In tema di news ditiene banco in queste ore quanto riporta il:La FIGC ha ufficializzato ledelper la/2026: la grande innovazione di quest’anno è rappresentata da una speciale finestra di mercato di dieci giorni nel mese di giugno, voluta dalla FIFA in vista del nuovo Mondiale per Club. L’Italia ha deciso di aderire a questa opportunità, permettendo così a tutte le squadre del massimo campionato di operare sul mercato già da inizio estate., mini-finestra a giugno prime di quella estiva: leufficialiQuesto vantaggio non sarà riservato esclusivamente a Inter e Juventus, le due squadre italiane che parteciperanno alla competizione negli Stati Uniti, ma sarà disponibile per tutti i club di Serie A.