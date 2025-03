Inter-news.it - Correa pronto per Inter-Udinese. Con Thuram un ricordo piacevole!

Leggi su Inter-news.it

Joaquinè il favorito per affiancare Marcusdal primo minuto della sfida tra. Una l’esigenza da soddisfare da parte dell’argentino.L’OCCASIONE – Joaquinpotrebbe avere un’altra grande chance per lasciare la sua impronta in nerazzurro in occasione di. Il calciatore argentino, alla luce del risentimento muscolare avvertito dal capitano Lautaro Martinez e dall’assenza di certezze sul fronte Mehdi Taremi, si candida infatti con forza per una maglia da titolare accanto a Marcus. Dopo aver trascorso la sosta per le Nazionali ad Appiano Gentile, il Tucu sente di avere delle credenziali significative in vista della scelta definitiva di Simone Inzaghi.per mettere il proprio timbro sulla corsa scudettoUN OBIETTIVO – Il principale compito di, nel caso in cui venisse schierato nel prossimo turno di Serie A, sarebbe quello di agire da collante tra centrocampo e attacco, aiutando i nerazzurri grazie alle proprie qualità tecniche e alla sua abilità palla al piede.