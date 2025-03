Internews24.com - Correa Inter, l’argentino via a giugno? Arriva una proposta per il Tucu: i dettagli

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’attaccante argentino va in scadenza il prossimo 30e sarà ufficialmente svincolato: su di lui c’è già un clubNovità sul fronte Calciomercato. L’nacional di Porto Alegre ha attivato le trattative per assicurarsi le prestazioni di Joaquín, attaccante argentino in scadenza di contratto con l’il prossimo 30. A rivelarlo è Germán García Grova, giornalista di TycSports e Radio La Red. Una volta scaduto il contratto,diventerà ufficialmente un giocatore libero. Il club brasiliano ha manifestato un forteesse per il giocatore, tentando di integrarlo nella propria rosa per rinforzare l’attacco in vista delle imminenti competizioni.Tuttavia, non si può escludere l’opzione di un ritorno in Argentina per. Il suo club di origine, l’Estudiantes de La Plata, rimane la sua priorità.