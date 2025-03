Inter-news.it - Correa con Thuram per Inter-Udinese! E ci sono pure 3 motivi – Sky

Si avvicina, partita valevole per la trentesima giornata di campionato. Senza Lautaro Martinez, Inzaghi dovrebbe collocare accanto ail Tucu. ULTIME – Dopo la sosta per le nazionali, si ritorna in campo con la Serie A. Domenica alle 18 ci sarà. I nerazzurri vanno a caccia dei tre punti per confermare il proprio primato in classifica, ma dovranno vedersela contro l’di Kosta Runjaic (conferenza stampa). Simone Inzaghi dovrà ovviare all’assenza di Lautaro Martinez, scopertosi infortunato in Argentina. Il Toro cercherà di rientrare per il derby di Coppa Italia contro il Milan. In assenza del capitano, dunque, bisognerà riformulare la coppia offensiva. Chi accanto a Marcus? Ad oggi, riferisce anche Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, il favorito è Joaquin