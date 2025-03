Ilrestodelcarlino.it - Corinaldo vince a Faenza e riapre il campionato

Ilin casa della capolistail, ora a tre lunghezze di distanza dalla vetta, ma con una partita in meno. È dunque nei piedi della formazione corinaldese la vittoria del girone D, basteràre le ultime due partite, sabato in casa con il Recanati poi a Teramo con il Lisciani; perché, anche se la squadra romagnola dovessere la sua ultima gara sabato a Jesi, a parità di punti, la differenza reti e lo scontro diretto sarebbero a favore dei corinaldesi. Martedì al PalaCattani il recupero della 20° giornata (dopo il rinvio della gara per allerta meteo in Emilia Romagna), in casa della Mernap, quelche, all’andata, al Pala Nevola, aveva vinto a mani basse (1-5). Un altro incontro aveva visto i romagnoli imporsi, in casa propria, nella gara di qualificazione alle finali di Coppa Italia, ma già quella volta ilera andato vicino al colpaccio.