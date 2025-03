Sport.quotidiano.net - ’Coppi e Bartali’, solo l’antipasto: "Al lavoro per portare altre gare"

Da Ferrara a Bondeno è ancora nei cuori l’entusiasmo della prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, che ha visto il trionfo di un big come Caleb Ewan ma anche due territori uniti in nome del ciclismo. "Ha vinto lo sport – sono le parole del sindaco di Bondeno Simone Saletti –, ciò che mi è piaciuto di più è che si sia riusciti aqui una gara di questo livello, che nontocca il capoluogo ma è un circuito che ha attraversato tre nostre frazioni. E’ anche il risultato di una partnership tra Ferrara e Bondeno, unendo la città a un comune più piccolo che ha voluto anche raccontare le proprie nicchie e le proprie eccellenze". In questa grande giornata organizzata dal Gs Emilia che ha rinnovato la voglia di vivere emozioni con il grande ciclismo, il pensiero torna anche al Giro d’Italia di Rcs, domandandosi se oltre alla prospettiva dicorse firmate Amici, possa anche esserci la corsa ’rosa’.