Ilrestodelcarlino.it - Coppi e Bartali oggi a Cesena, occhio alla viabilità: strade chiuse e modifiche

, 27 marzo 2025 – Un grande spettacolo di sport, ma sicuramente anche un problema per lacittadina.il grande ciclismo torna sulledicon la tappa della Settimana internazionalein partenza da Riccione alle ore 12.25 da viale Ceccarini e arrivo, intorno alle ore 15.55, in viale Mazzoni, all’ombra della Rocca e all’altezza di piazza San Domenico dove verrà allestito il palcoscenico. Si tratta di un percorso che si estende per 142 chilometri con un dislivello pari a 2.150 metri. Le premiazioni avranno inizio intorno alle ore 16.15 e avverrannopresenza dello speaker Alessandro Brambilla, degli amministratori comunali e di rappresentanti del mondo sportivo locale. La competizione, organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia e inserita nel circuito Uci, nel corso dell’intera settimana porterà sulledell’Emilia-Romagna i più grandi nomi del ciclismo professionistico.