Sport.quotidiano.net - Coppe europee: Virtus travolta dalla Stella Rossa. Nono ko di fila in Eurolega

Belgrado (Serbia), 26 marzo 2025 – Continua la caduta libera europea dellaSegafredo Bologna che, alla Stark Arena di Belgrado, ha incassato la nona sconfitta consecutiva inperdendo 88-52 contro ladell’ex Milos Teodosic. Un ko a dir poco perentorio nei numeri e nella sostanza, perché in terra serba non c’è di fatto mai stata partita: laha infatti immediatamente schiacciato sul pedale dell’acceleratore e si è portata sull’11-1.straripante intensità bianco, la, che questa sera è incappata in una serata da dimenticare anche nel tiro da fuori, come dimostra il 2/22 finale da tre, ha subito iniziato ad arrancare e ha addirittura dovuto attendere 4’ per trovare con Toko Shengelia (il migliore di casa bianconera con 13 punti) il primo canestro dal campo, arrivato dopo ben cinque errori.