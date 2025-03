Ilrestodelcarlino.it - Coppa Teodori, quest’anno ci sarà il campionato sociale

Verrá presentato domani il2025 di automobilismo, supportato da Umby Racing e intitolato ad Elio Galanti, presidente scomparso dell’Automobile Club e protagonista del definitivo prestigioso ritorno dell’Ente piceno in ambito nazionale ed internazionale. L’idea, da tempo nelle intenzioni dello staff organizzatore dellae delle varie iniziative in ambito automobilistico edelle due province, trova così finalmente spazio durante la stagione agonistica, riunendo i piloti licenziati con l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo ed impegnati nelle diverse discipline dell’automobilismo targate Acisport, dalle cronoscalate agli slalom, dai rally alle gare in circuito, dal kart al fuoristrada.