Ilrestodelcarlino.it - Copernico, i ragazzi:: "Ascoltateci"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’occupazione del liceonon si ferma. Anche ieri studenti e studentesse hanno continuato a manifestare. E proseguiranno "per altri giorni", racconta Bianca, una delle occupanti dell’istituto. L’obiettivo dei giovani è essere ascoltati dalla dirigenza e dalla preside Claudia Giaquinto. Ma anche che le rivendicazioni, espresse in un manifesto concentrato su sei punti, siano accettate. "Vogliamo essere riconosciuti come collettivo – prosegue Bianca –. Inoltre deve essere rivisto il regolamento d’istituto. L’edilizia deve tornare un elemento centrale visti i problemi infrastrutturali, deve essere considerata la salute mentale degli studenti, sempre più difficile, anche attraverso un supporto psicologico con degli sportelli d’ascolto. E poi serve l’educazione sessuo-affettiva". Da questi temi centrali ecco l’avvio dell’occupazione nella giornata di lunedì.