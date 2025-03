Gamberorosso.it - Contrordine: non è vero che i giovani hanno tradito il vino. A bere meno sono gli over 44

«I consumi discendono per colpa delle nuove generazioni». «Ilnon è più attrattivo per Millennials e GenZ». «Solo i Boomer comprano vini costosi». Quante volte negli ultimi anni avete sentito, se non addirittura pronunciato, una di queste frasi? Ebbene, dimenticate tutto.La fotografia scattata dall’Osservatorio Uiv-Vinitaly in occasione della conferenza stampa del 57esimo Salone deldina (6 al 9 aprile) ribalta tutti i luoghi comuni. A quanto paregli under 44 italiani e statunitensi a spendere di più per etichette super premium. Ma le sorprese non finiscono qua. Lo studio, su base Iwsr, smentisce gran parte di un immaginario comune che vede le nuove generazioni molto lontane dal, disinteressate e immuni alla sua forza evocativa. Niente di tutto ciò: gli under44 spendono di più e di fatto stanno tenendo a galla un mercato premium minacciato dalla retromarcia di Boomer (tra i 61 e 79 anni) e GenX (45-60 anni).