Lanazione.it - Controlli serrati nei supermercati: furti e rapine nel mirino della Municipale

Leggi su Lanazione.it

Primi risultati deipiùpresso alcuni centri commerciali. Una maggiore attenzione predisposta a seguito di segnalazioni arrivata dai cittadini, dai presidenti dei Quartieri e dagli stessi responsabili di diversi. Nelalcune situazioni critiche come, molestie ai cittadini nei punti vendita di Novoli, via Galliano, via Canova e via Pisana. I servizi potenziati hanno visto l’impegno di numerose pattuglie dei reparti territoriali di Rifredi e Isolotto affiancati dal reparto Anticrimine. Gli agenti di Rifredi si sono concentrati in via di Novoli. La scorsa settimana sono stati due gli interventi: nel primo caso una pattuglia è intervenuta in ausilio al personalevigilanza del supermercato per una persona che aveva effettuato un furto all’interno.